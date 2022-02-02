IHAAW171507-GEN/02-02-2022 - Mutluluğa özel tarihte evet dediler (Fotoğraflı) Güldemet Kızıl MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 02 Şubat 2022 tarihinde hayatını birleştirmek isteyen çiftler Marmaris Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yeni yaşamlarına ilk adımı attı. Marmaris'te 02.02.2022 tarihine denk getirerek özel ve akılda kalıcı bir tarihte nikah yapmak isteyen çiftler Marmaris Belediyesi evlendirme memurluğunda mutluluğa evet dedi. Özel bir tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşayan çiftler, akrabalarının ve arkadaşlarının huzurunda 'evet' dedi. Hayatlarını birleştiren çiftler özel bir tarihte evlendikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler. Bu tarihin şans getireceğine inandıklarını söyleyen çiftler, “02.02.2022'nin manası sonsuz sürecek aşkın başlangıcı olduğu için bu tarihi seçtik. Şans getireceğini düşünüyoruz” dediler. 2 Şubat'ta 4 çiftin nikahı kıyılırken; 14 Şubat ve 22 Şubat'ta da başvurunun yoğun olduğunu belirten nikah memurluğu yetkilileri, “14 Şubat Sevgililer Günü için 5, 22.2.22 tarihi içinse şimdiden 6 başvuru var. Bu rakamın artacağını düşünüyoruz” açıklamasını yaptı. (OD-Y) 02.02.2022 17:16:56 TSI NNNN