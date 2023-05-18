Müze değil, soğuk demirci dükkanı

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan 40 yıllık soğuk demirci Bayram Karabulut, işinden çok sanatı ile tanınmaya başladı. Demirden oluşturduğu sanat eserleri ile dükkanı bir soğuk demirciden ziyade müze görünümüne kavuşan Karabulut, şu anda 70'e yakın çalışmasını sergiliyor.

Yaklaşık 40 yıldır demir doğrama işini yaptığını belirten Bayram Karabulut, bir arkadaşının tır fotoğrafını göstererek “Bunu yapabilir misin” diye sormasıyla mesleğini yeni bir boyuta taşıdığını söyledi. Tırı, demirden yaptığını ve arkadaşının beğendiğini söyleyen Karabulut “Bunun üzerine geri dönüşüm malzemelerini kullanarak farklı farklı nesneler yapmaya başladım. Çalışırken ve tamamladığımda büyük keyif aldım. Bunun üzerine bütün enerjimi bu işe verdim. Bir demirciye göre oldukça ince ve sabır gerektiren bir iş ama ben çok keyif alarak bu eserleri yapıyorum” dedi.

"Müze zannedip 'giriş ücretli mi' diye soranlar oluyor"

Çalışmaları sonrası dükkanının adeta müze görünümüne kavuştuğunu belirten Bayram Karabulut “Yaklaşık beş yıldır onlarca çalışmam oldu. Bir kısmını, görüp satın alanlar oldu. Şu an 70'e yakın çalışmam var ve galeride sergiliyorum. Burası müze gibi oldu. Gelenlerin ‘Giriş ücretli mi?' diye sorduğu da oluyor. Yerli ve yabancı pek çok kişi dükkanımı ziyaret ediyor. Çalışmalarımı görenler hayran kalıyor. Bol bol fotoğraf çekiyorlar. Ayrıca bunları internette sergiliyorum. Talep üzerine yurtdışına gönderdiklerim de oldu" diye konuştu.