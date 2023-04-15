Müzik kutusuna yarım kilo uyuşturucu saklayan şahıs tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bavulundaki müzik kutusuna gizlenmiş yarım kilo metamfetamin ele geçirilen şahıs mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu madde kullanımı ve satışının engellenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesine uyuşturucu getirileceği istihbaratını alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin iş birliği ile düzenlenen operasyonda şüpheliyi şahıs K.S. Nazilli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı. Şüphelinin bagajlarında yapılan aramalarda müzik kutusu içerisine zulalanmış yarım kilo metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan K.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.