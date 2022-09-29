Müzik, Neopolis Heykel Sempozyumu'nda Hayat Bulacak

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde ve çeşitli firmaların sponsorluğunda düzenlenen '3. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu' başladı.

Bu yıl ‘müzik' temasıyla gerçekleştirilen sempozyum için Kuştur Mevkii'nde Arena alanında bir tören yapıldı. Sunuculuğunu Özgür Özmavi'nin yaptığı açılış törenine Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erdem, KUSAV Başkanı Levent Köylü, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Törende konuşan sempozyumun küratörü Hakan Şengönül “Bu yıl düzenlemiş olduğumuz sempozyumun teması müzik. Bu temaya uygun uluslararası sanat platformundan 34 ülkeden 155 Heykel başvurusu aldık. Belediyemiz ve sempozyum komitesinden oluşan jüri tarafından temaya uygun olarak 8 yabancı, 2 Türk ve bir asistan olmak üzere 11 sanatçı seçtik. Bir ay boyunca Kuşadası'nda misafir sanatçı olan sanatçılar bu süreç içerisinde Marmara adasından gelen blok mermerler ile yaptıkları heykellerden Kuşadası açık hava müzesi oluşumuna katkı sağlayacaktır. Bir kente sanat eseri kazandırmak, geleceğe miras bırakmak için bir araya gelen ve sanata değer veren Başkanımız Ömer Günel'e, Kusav Vakfına, Mehmet Nuri Göçen Vakfına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

KUSAV Başkanı Levent Köylü ise “Geçen sene bu tarihlerde Neopolis Heykel Sempozyumu'nun ikincisini açmak için burada buluşmuştuk. Geçen yıl ortaya çıkan 10 değerli eseri kentimizin farklı noktalarında bir sene boyunca halkımızın beğenisine sunduk. Aslında bu süreç başkanımızın göreve geldiğinden bu yana oluşturduğu bir vizyonun parçası. Kuşadası'nın layık olduğu değeri yeniden kazanması için önemli olan konulardan birinin sanat olduğu yönünde fikir birliği ile yola çıkıldı. Neopolis Heykel Sempozyumu da bunun bir parçası. Her yıl 11 ya da 12 heykeli kentin farklı noktalarında halkımızla buluşturuyoruz. Bu şekilde devam ederse yakın bir zamanda kentimiz bir sanat galerisine dönüşecek. Bu sempozyum, kent kimliğinin oluşmasında çok önemli yer tutan ve sanat anlamında çok önemli bir çalıştay. Bunun arkasında çok büyük emekler var. Ayrıca çocuklarımız burada bir ay boyunca okullarından gelerek bir sanat eserinin nasıl ortaya çıktığını canlı olarak izleyecekler. Biz Kusav olarak bu oluşumun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz " diye konuştu.

Mehmet Nuri Göçen Kültür, Eğitim ve Sanat Vakfı adına konuşan Rena Çukurova, “ Dedem Mehmet Nuri Göçen'in kültür, sanat ve eğitime verdiği değeri devam ettirmek için kurmuş olduğumuz Mehmet Nuri Göçen Vakfı olarak bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kuşadası Belediyesi, Kusav ve vakfımızın iş birliği ile bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştiriyor olduğumuz müzik temalı heykel sempozyumu için herkese teşekkür ediyorum. Tüm sanatçılarımız için de keyifli ve güzel bir sempozyum olmasını diliyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Eğer bir kent turizm ve kültür anlamında anılmak isteniyorsa bu anlamda iddialı olmalıdır. Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu, göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Türkiye'nin turizmde amiral gemisi olan Kuşadası, bir turizm kenti olarak başladığı yolculuğunda mutlaka kültür, sanat ve sporla anılması gereken bir kent olmalıydı. Üç yıldır yapmış olduğumuz faaliyetler de bu konuda Türkiye ve dünya çapında iddialı faaliyetler. Yaz aylarında yapmış olduğumuz plaj voleybolu turnuvası tam 80 ülkede canlı yayınlandı ve 52 ülkenin sporcusunun katılımı ile gerçekleştirildi. Düzenlediğimiz etkinlikleri Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdik. Heykel sempozyumunun vücut bulmasında proje ortaklarına ve sponsorlarımıza teşekkür ederim. Bu sene heykel sempozyumu için tema müzik olarak belirlendi. Çıkacak olan eserlerimizi de Altın Güvercin ismi ile taçlandıralım dedik ve park alanı belirledik. Çıkan eserlerin çoğuna Altın Güvercin Parkında yer vereceğiz” diye konuştu.

Sempozyumun açılışında, Başkan Ömer Günel, Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı Yöneticisi Rena Çukurova ve KUSAV Başkanı Levent Köylü tarafından heykellerin yontulacağı mermer bloklardan birinin üzerine ilk çekiç darbesi vuruldu.

Heykeltıraş Hakan Şengönül ve Özlem Şengönül'ün küratörlüğünde 4 Kasım 2022 tarihine kadar sürecek olan sempozyuma İran'dan Amin Mehrafarin, İsmail Sahandyan , Morteza Dastjerdi ile Esfandyan Moradpour , İtalya'dan Bettino Francini , Estonya'dan Grekov Kirill , Belarus'tan Kiryl Krokhaliou , Moldova'dan Svetlana Melnichenko , Türkiye'den ise Hakan Şengönül ve Ozan Dursun katılacak. Sempozyumun asistanlığını ise Tunç Şendağ yapacak. Bir ay boyunca mermer blokları yontarak "müzik" teması ile şekillendirecek 10 heykeltıraşın çalışmalarını izlemek isteyen vatandaşlara Kuşadası Belediyesi tarafından belediye hizmet binası önünden ücretsiz servis kaldırılacak.