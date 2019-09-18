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Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencileri sağlıklı beslenecek

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencileri ve velilerine yönelik “Sağlıklı Besleniyorum Yeteneklerimi Geliştiriyorum” etkinliği düzenlendi.


Öğrencilerin sağlıklı beslenerek sağlıklı gelişimlerinin sağlanması amacıyla Müzik ve Bale Ortaokulu Müdürü Öğr. Gör. Ceren Demirok'un öncülüğünde düzenlenen etkinlikte; ADÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dide Kılınç, Öğr. Gör. Mahmut Çeri, Arş. Gör. Ayçıl Şirin, Arş. Gör. Burcu Deniz Güneş tarafından sağlıklı beslenmenin ipuçları verildi.


Menü oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen öğretim elemanlarına, program sonunda Devlet Konservatuarı Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Oner Uzun tarafından teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

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