Müzisyenler Korona virüsüne isyan etti

Türkiye'de Mart ayından bu yana devam eden Korona virüs, birçok sektörü olumsuz etkilerken, en çok da müzisyenlerin neşesini kaçırdı. Aydın Müzisyenler Odası Başkanı Fehmi Yanar, 52 yıllık ömründe sektör için en sıkıntılı yıl olarak 2020 yılını yaşadıklarını belirterek bir anda gelen yasakla yıkıldıklarını söyledi.

Korona virüsün en çok, genellikle eğlence sektöründe müzisyenlik yaparak hayatını kazanan müzisyenleri etkilediğini belirten Müzisyenler Odası Başkanı Fehmi Yanar, “Sektör çok ciddi sıkıntılara girdi. Kışın pek düğün olmadığı için umudumuzu Ramazan davuluna bağlamıştık. Ramazan'da davul çalmak yasak oldu önümüz düğün sezonu diye bekledik. Düğün sezonu da gecikmeli olarak açıldı ardından ani bir karar ile yeniden düğünlere yasak geldi. Sektör olarak ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yetkililerden sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sıkı sıkı uyuması şartı ile düğünlere izin verilmesini bekliyoruz” dedi.

“Aniden yasaklanması ayrı bir sıkıntı oluşturdu”

Yasağın çok ani geldiğini ve pek çok organizasyonun yarım kalmasından dolayı sıkıntılar oluştuğunu belirten Müzisyenler Odası Başkanı Fehmi Yanar, “Pek çok kişi hafta sonu yapacağı düğün için hazırlık yapmıştı. Mutfak malzemesi alıp hazırlayan oldu. Organizasyon için ödeme yapanlar ve organizasyona çıkacağı için harcama yapanlar oldu. Şimdi düğün sahipleri kaparolarını geri istiyor, organizasyon yapan kişiler ise o düğün için satın aldıkları malzemeleri geri veremiyor. Sektör olarak ciddi bir sıkıntıya girdik” diye konuştu.

Yarım asra geçmiş ömründe ilk defa böyle bir sıkıntılı yıl yaşadıklarını kaydeden Aydın Müzisyenler Odası Başkanı Fehmi Yanar, “Romanlar neşeli insanlardır. Birçok sıkıntıya rağmen en küçük bir bahanede bile neşelenir. Ancak bu yıl hiç neşelenemedik. Bu gidişe bizleri Korona virüsünden önce işsizlik hasta edecek” diye konuştu.