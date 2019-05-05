My Kids Anaokulu'ndan annelere jest

Günde miniklerin anneleri için düzenlediği sürpriz gösteri ise anneleri duygulandırdı.

Aydın My Kids Anaokulu'nda anneler günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, anneler en özel günlerinden birini yaşadı. Program kapsamında anneler gününe özel hazırlanan ikramlarla günün özel konukları anneler ağırlanırken okulda eğitim gören miniklerin gösterileri ile anneler yılın yorgunluğunu attı. Program sonunda anneler doğa dostu, rahat taşınabilen alışveriş çantaları hediye edildi.