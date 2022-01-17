MY Kolej öğrencileri fidan dikim etkinliğine katıldı

Aydın MY Kolej öğrencileri hafta Muğla'nın Milas ilçesinde fidan dikme etkinliğine katıldı.

Hafta sonu MY Kolej lise kademesi öğrencileri Milas'ta bulunan Türkiye-Kore Dostluk Ormanı'na nefes olmak için fidan dikme projesine katıldı. Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik ile tanışma fırsatı bulan öğrenciler, keyifli bir doğa yürüyüşünün ardından ilk fidanlarını toprakla buluşturdu. Öğrenciler fidan dikme etkinliğinde keyifli vakit geçirirken, doğayla iç içe olmanın mutluluğunu yaşadı.