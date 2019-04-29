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My Kolej öğrencileri İzmir Efes Açık Hava Müzesini keşfetti

AYDIN (İHA) – Aydın My Kolej İngilizce Bölümü Hazırlık Grubu öğrencileri, keşif programı çerçevesinde İzmir Efes Açık Hava Müzesini gezerek öğrendi.


Aydın My Kolej İngilizce Bölümü, Hazırlık Grubu öğrencilerine Geleneksel "I live and learn" keşif programı çerçevesinde İzmir Efes Açık Hava Müzesi gezi etkinliği düzenledi. My Kolej öğrencileri, turistler ile konuşma pratikleri yaparak İngilizcelerini geliştirmek için daha çok heveslendiler. Yabancı Diller Bölüm Başkanı Bermet Korgoldoeva, öğretim ve öğreniminde sınıf içi faaliyetlerin yanı sıra interaktif öğrenmenin de çok önemli olduğunu vurguladı.

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