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My Kolej ‘Veli-Öğretmen ve Okulun' önemine dikkat çekti

Aydın Özel My Kolej İlkokulu öğretmenleri, 4 hafta süren “Öğrencinin Gelişim ve Değişiminde Veli-Öğretmen ve Okulun Önemi” konulu seminer düzenledi.


Aymira Hotel'de düzenlenen seminere veliler yoğun ilgi göstererek, öğrenciler için veli desteğinin önemini vurgulamış oldu. 3.sınıf öğretmenleri Seher El ve Ülfet Aydemir, 2. sınıf öğretmenleri Öznur Efe ve Emire Deniz sunumlarıyla 1. sınıftan itibaren öğrencilerinin davranış ve akademik gelişimlerini velilerine anlattı.


Aydın Özel My Kolej İlkokul Müdürü Özcan Atar da, “Niçin My Kolej ?” sorusuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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