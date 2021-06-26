My Kolej'de mezuniyet coşkusu

sınıf mezuniyet gecesi düzenledi. Gecede öğrenciler öğretmenlerinden mezuniyet belgeleri ve hediyelerini aldı.

Aydın My Kolej okulunda düzenlenen mezuniyet gecesi öğrenci ve velilerini mutlu etti. gecede mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilerin oldukça mutlu olduğu gözlemlendi.

Gecede konuşan Okul Kurucu Müdürü Fatih Karahan, anaokulundan 4. sınıfa kadar olan süreçte öğrencilerin hayata dair pek çok şey öğrendiklerini dile getirdi ve gelecek yıllarının da başarılarla dolu olması temennisinde bulundu.

4/A sınıf öğretmeni Öznur Efe de duygusal bir konuşma yaparak, geceye farklı bir anlam kattı. Sadece 4 yıl değil hayat boyu öğrencilerinin yanında olacağını belirten EFE, öğrencilerini tek tek kutladı onlara hediyelerini takdim etti.

4B sınıf öğretmeni Emire Deniz ise öğrencilerinin ülkenin geleceğinde rol oynayacaklarını ve onların donanımlı birer birey olmaları gerektiğini belirterek öğrencilerine mezuniyet belgelerini verdi. Gecede ilkokul müdürü Özcan Atar, öğretmenlerine çiçek takdim ederek onlara emeklerinden dolayı teşekkür edip başarılar diledi. Gecede keplerini havaya atan öğrenciler doyasıya eğlendi.