MY Kolej'den LGS öğrencilerinin velilerine seminer

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde konuşan Aydın My Kolej Uzman Aile Danışmanı & Psikolojik Danışman Özgenur Korkın, sınav sürecinde öğrenci ve öğretmenler kadar velilere de büyük görevler düştüğünü belirterek “Öğrencilerin bu süreçte ailelerinden beklediği en önemli şey; Destek, sevgi ve kabul edilmek” dedi.

My Kolej Aydın'da düzenlenen seminere velilerin yanı sıra branş öğretmenleri de katıldı. Seminerin açılışında konuşan Okul Müdürü Fatih Karahan, sınava girecek öğrencilerin ergenlik döneminde olmalarının da dikkate alınması gerektiğini belirterek “Bu süreçte çocuklarımıza en iyi yardımcı olabilecek olan kişiler öğretmenleri ve velileridir. Okul olarak biz her türlü tedbiri alıyoruz. Velilerimizden de bu süreçte anlayış bekliyoruz. Tüm velilerimiz öncelikle çocuklarını güvensin. Çocukların en büyük ihtiyacı sevgi, ilgi ve güven” diyerek velilerin bu süreçte çocuklarına daha çok destek olmasını istedi.

Seminerde LGS sınav grubu 8. sınıf öğrenci velilerine hitaben konuşan Aydın My Kolej Uzman Aile Danışmanı & Psikolojik Danışman Özgenur Korkın ise LGS sürecinin öğrenciler kadar velilerin de yaşadığı bir süreç olduğunu belirterek, “ 2018 yılında değişen sınav sistemi ile öğrencilerimiz yıl sonunda girecekleri sınav puanıyla veya sınav puanından bağımsız olarak, tercih ettikleri okul türüne adreslerine en yakın liselere yerleştirilebilmektedir. 2019 yılının Haziran ayından itibaren öğrencilerimiz sınava hazırlanmaya başladılar. Bu hazırlanma süreci 2020 Haziranında sınav gününe kadar devam edecek. LGS sınavı zor bir sınav değil, öğrencilerin alışık olmadığı tarzda sorular soran bir sınav. Öğrencilerimiz için zorlayıcı olan yalnızca bir yıl boyunca bir sınava hazırlanmak. Çünkü yeni yeni ergenlik dönemine giren çocukluk ve ergenlik arasında değişen duygular yaşayan bir yaş grubundalar. Bu nedenle duygularını çok yoğun yaşıyorlar, kendilerini daha yeni yeni tanımaya başlıyorlar ve bu sınavın onlar için değeri çok büyük” dedi.

Okul olarak akademik ve psikolojik açıdan öğrencilere her türlü desteği verdiklerini ancak bu aşamada velilere de büyük görevler düştüğünü kaydeden Korkın; “Öğrencilerimizin düzenli bir şekilde çalışabilmesi için adım adım tempo arttırmaları gerekiyor. Bir anda çok yoğun bir çalışma sürecine girmeleri onların bir yıllık süreci yönetebilmelerine olumsuz etki edebilir. Öğrencilerimizin bu süreçte ailelerinden beklediği en önemli şey destek, sevgi kabul edilmek. Çocuklarımızın aklında 'ya yapamazsam', ' ya başaramazsam ‘ gibi düşünceler var. Ayrıca çocukların hedeflerine ulaşmak isteme amaçlarının arasında ‘ailemi mutlu etmek, onları gururlandırmak' ifadeleri görülmesi bize ailelerin bu süreçte neler yapması gerektiğini özetliyor. Öğrenci girdiği deneme sınavlarında istediği sonucu alamadığı zamanlarda aileleri onlara hesap soran değil durumun nedenini araştırıp çözüm yolları arayan bir rolde olmalıdır. Onların en büyük destek kaynağı aileleri. Bu nedenle sınavın aranıza bir duvar örmesine izin vermeyin” diyerek tüm velilerin bu süreçte daha duyarlı olmasını istedi.