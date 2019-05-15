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My Kolej'den masa tenisinde büyük başarı

AYDIN (İHA) – Aydın Özel My Kolej öğrencisi Metehan Bulut’un altın madalya kazandığı masa tenisi turnuvasında okul takımı da il birincisi oldu.

AYDIN (İHA) – Aydın Özel My Kolej öğrencisi Metehan Bulut'un altın madalya kazandığı masa tenisi turnuvasında okul takımı da il birincisi oldu.


Aydın Okullar Arası Minik Erkekler Masa Tenisi Turnuvasında bireysel teklide tüm rakiplerini yenen Metehan Bulut altın madalyaya uzanırken, Aydın Özel My Kolej Masa Tenisi Takım halinde birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

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