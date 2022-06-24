MYO öğrencilerinin projesine ödül

sınıf öğrencileri, ‘Sosyal Girişimciliği Geliştirmek için Yenilikçi Yaklaşım' projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı-VI'da, yer alan AGİAD ve INNO SOCIA tarafından 3.'lük ödülüne layık görüldü.

Proje danışman hocaları Öğr. Gör. M. Tayfun Mavioğlu ve Öğr. Gör. Ebubekir Akkuş eşliğinde öğrenciler Ramazan Yavuz, Oğuz Tozar, Furkan Akyol ve Fatih Duran Serçe ‘Basınç Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretme' fikri ile 3.'lük ödülünü aldı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim elemanlarımızı ve öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi.