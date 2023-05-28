NAFAD bilgilendirmeye devam ediyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Belediyesi tarafından afet öncesi riskleri azaltma ve afet sırasında profesyonel müdahale için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Nazilli Belediyesi Afet ve Acil Durum Birimi (NAFAD), bilgilendirme eğitimlerine devam ediyor.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nazilli Şube Başkanı, Nazilli Belediyesi NAFAD Eğitmeni Uzay Tok, Nazilli Merkez Recep Bey İlkokulu öğrencilerini bilgilendirdi. NAFAD'ın Sümerpark içerisindeki Haberleşme Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden öğrencilere doğal afetler ve amatör telsizcilikle ilgili temel bilgiler veren Tok, uygulamalı olarak yaptığı anlatımda öğrencilerin bilgilendirmelerini sağladı. Deprem anında hayat kurtaran çök-kapan-tutun yöntemini, evlerdeki gizli riskleri, tehlike avının nasıl yapıldığı ve amatör telsizciliğin afetlerde önemini anlatan Eğitmen Tok, öğrencilere amatör telsiz görüşmesi de yaptırarak öğrencilerin sorularını da cevapladı.

“Depreme hazırız”

Yaklaşık 1 saat süren eğitimde, ilk yardımda temel bilgi ve kavramlar, afet öncesi yapılması gerekenler, deprem çantasının hazırlanması, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrası ilk anlar ve tahliye gibi kavramlar öğrencilere anlatıldı. Eğitimden çok memnun kaldıklarını ifade eden Recep Bey İlkokulu Öğrencilerinden Ecrin Türkmen: “Afetler ve depremler sırasında ne yapılacağını öğrendim. Nazilli'de çok güzel bir kuvvet var ve hepimiz depremlere hazır olacağız. Depreme hazırız” dedi.

Hedef; afete hazır bir Nazilli

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nazilli Şube Başkanı, Nazilli Belediyesi NAFAD Eğitmeni Uzay Tok, yaptığı bilgilendirmede: "Nazilli Belediyesi Afet Acil Birimi tarafından Haberleşme Koordinasyon Merkezimizde misafir öğrencilerimize afet hakkında kısa bir bilgilendirme yaptık. Afetlerde haberleşme ile ilgili de küçük bir tatbikat yaptık. Öğrencilerimiz bu tarz konulara çok ilgili. NAFAD olarak tüm okullarımızda bu tarz bilgilendirme çalışmalarını yapacağız” dedi.