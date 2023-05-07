NAFAD'tan hayat kurtaran eğitim

00'de Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda NAFAD tarafından düzenlenecek olan İlk Yardım ve Afet Farkındalık Eğitimi'ne tüm Nazilli halkını davet etti.

Söz konusu eğitimin ilk yardım ve afet konusunda alanında uzman kişiler tarafından verileceğini kaydeden Başkan Özcan eğitime katılanlara AFAD Afet farkındalık katılım belgesi verileceğini ifade etti. Nazilli Belediyesi Afet ve Acil Durum Birimi'nin vereceği eğitimde temel bilgi ve kavramlar, afet öncesi yapılması gerekenler, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrası ilk anlar ve tahliye gibi kavramlar detaylı olarak ele alınacak. Eğitim programı yaklaşık 2 saat sürecek.