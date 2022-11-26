NAFOD'dan ‘sınırlarını zorla' eğitimleri

Aydın'ın Nazilli ilçesinde fotoğraf tutkunlarına ‘sınırlarını zorla' eğitimleri verilmeye başladı.

2006 yılında 15 amatör fotoğraf tutkunu tarafından kurulan ve bugüne kadar dünya genelinde de büyük başarılara imza atan fotoğraf tutkunları ‘sınırlarını zorla' eğitimleri ile amatör fotoğraf tutkunlarına da el uzattı. Kısa adı NAFOD olan Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği sınırlarını zorla eğitimlerinde ‘Fotoğrafçılar için aydınlık oda teknikleri' eğitimlerine başladı. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte tekniklerin de gelişmesi amacıyla dernek üyelerinin sürekli kendini geliştirdiği eğitimlerde ileri düzeyde Photoshop teknikleri seminerleri başlatıldı. Dernek üyelerinin yanısıra sanatsal fotoğrafçılığa meraklıların da ilgi gösterdiği eğitim seminerlerinin ilk günü Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği Başkan Yardımcısı Kamil Okyay, bilgi ve birikimlerini uygulamalı olarak anlattı. Dernek üyeleri ve gazetecilerin de katıldığı eğitim seminerinin ilkinde fotoğrafı oluşturan öğelerle birlikte temel fotoğrafçılık bilgileri, photoshop ve video çekim teknikleri konu alındı. Teorik bilgilerin ardından zaman zaman sahaya çıkılarak uygulamaların yapılacağı eğitimlerin yıl boyu devam edeceği belirtildi.

Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Kültür Merkezi Sergi Salonunda bulunan NAFOD Dernek Binasında verilen ilk seminere NAFOD Yönetim Kurulu Başkanı Refik Karacaoğlu başta olmak üzere dernek yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri ve Nazillili gazetecilerden katılım gerçekleşti.

“Fotoğrafla ilgili her şey bu seminerlerde anlatılacak”

Daha önceleri ticari fotoğrafçılıkla ilgilendiğini ifade eden ancak NAFOD ile tanıştıktan sonra sanatsal fotoğrafa yöneldiğinin altını çizen Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği Başkan Yardımcısı Kamil Okyay, eğitimlerle ilgili yaptığı bilgilendirmede: “Geçmişin fotoğraf stüdyolarının ayrılmaz parçası ‘karanlık oda' idi. Teknolojinin gelişmesiyle o odalara bilgisayar girdi ve adı ‘aydınlık oda' oldu. Bana sürekli olarak sorulan "Photoshopsuz fotoğraf olur mu?" sorusunun cevabını seri halde yapacağımız seminerlerimize katılanlara vereceğim. Seminerlerimiz katılanlar bu cevapları keşfedecek. Fotoğraf sanatına meraklı herkesi seminerlerimize davet ediyoruz. Fotoğrafla ilgili her şey bu seminerlerde anlatılacak” dedi.

Amaç; fotoğraf sanatını sevdirmek

Dernek Başkanı Refik Karacaoğlu, "Kasım ayında yapılan ilk ortak serginin gördüğü ilgiyle birlikte, üye sayısı da hızla arttı. Şimdiye kadar 100 ü geçen sayıda kayıt yapıldı, çeşitli nedenlerle bugün itibariyle aktif kayıtlı üye sayısı ise 40'dır. NAFOD, 2010 yılında “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'na üye olarak, kurumsallığını hem ulusal hem de uluslararası alanda tescil ettirmiş oldu. 2012 yılında FIAP'ın (Uluslararası Fotoğraf Federasyonu) Uluslararası Dernekler Fotoğraf Yarışmasında dünya 12.'si ve Türkiye sıralamasında 2. olmuştur. Dernek olarak bireysel çalışmalarla birlikte, üyelerle ortak olarak gerçekleşen çalışmalardan “Asırlık Çınarlar” isimli proje, Ulusal Gerontolji “Hizmet Ödülü”nü kazanmıştır. Ortak ve bireysel proje çalışmalarımız devam etmektedir. Derneğimiz bünyesinde “Temel Fotoğraf Eğitimi” ve “Temel Dijital Fotoğraf İşleme” eğitimi yılda 2 kez düzenlene kurslarla verilmektedir. Ayrıca her yıl fotoğraf sergileri açılmakta, Nazilli dışında sergileri de konuk etmekteyiz. NAFOD'un amacı, fotoğraf sanatı alanında Nazilli'yi bölgesel ve ulusal alanda ve nihayetinde Uluslararası platformda temsil etmek ve üyeleriyle birlikte gerekli çalışmaları yapmaktır” dedi.