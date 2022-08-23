Narenciye bahçelerindeki verim kaybı araştırılıyor

Aydın'da ilkbahar geç donları sebebiyle narenciye bahçelerine yaşanan verim kaybı ile ilgili arazi çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Meyvecilik bakımından en tehlikeli ve en büyük zarar yapan iklim olayı olan İlkbahar Geç Donları, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki narenciye ağaçlarını da etkilerken, yaşanan verim kaybının ardından narenciye bahçelerinde araştırma çalışmaları başlatıldı. Verim kayıplarının araştırılması ve tedbirlerin alınmasına yönelik sahaya inen Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mahalle muhtarları ile birlikte ilçe genelinde bulunan narenciye bahçelerini gezerek gerekli çalışmaların yapılmasını sağlıyor.

Konu ile ilgili Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “İlçemiz narenciye bahçelerinde İlkbahar Geç Donları nedeniyle yaşanan verim kaybı ile ilgili arazi çalışmaları İlçe Müdürlüğümüz teknik personelleri ve ilgili mahalle muhtarlarımızla birlikte devam ediyor” ifadelerine yer verildi.