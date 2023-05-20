NARKO ekipleri, Kuşadası'na uyuşturucu girişine "Dur" dedi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan narkotik ekipleri, zehir tacirlerine "dur" dedi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, 09 AE ... plakalı bir otomobil ile Kuşadası'na uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, takibe aldıkları aracı, Kuştur mevkiinde kontrollü olarak durdurdu. Araç içinde bulunan 1 şahıs yakalanırken, şahsın yapılan sorgulamasında T.B. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahsın yapılan üst aramasında ise iç çamaşırına gizlenmiş vaziyette 160 gram kristal olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca araçta yapılan aramada da 1 adet ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 1 adet şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheli T.B. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.