Narkotik köpeği Honaz uyuşturucuyu klozette buldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik köpeği Honaz, klozette ve balkonda zulalanmış halde yüklü miktarda kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucuyu buldu.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri uzun süren fiziki takip sonucu iki mahalleye şafak vakti operasyon düzenledi. Narkotik köpeği Honaz eşliğinde Türkmen Mahallesi ve Değirmendere Mahallesi'nde bulunan üç ayrı eve düzenlenen operasyonda yapılan aramalar saatler sürdü. Türkmen Mahallesi'ndeki ikamette Narkotik köpeği Honaz'ın balkonda bulunan dolaba ve balkonda bulunan klozete tepki vermesi üzerine arama yapan ekipler kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi. 1 kilo 287 gram kristali ele geçiren ekipler M.E.A., Y.K. ve A.K. isimli kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.