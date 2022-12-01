Narkotik köpeği yolcunun üzerindeki uyuşturucuyu buldu

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otobüste yolcu konumunda bulunan ve uyuşturucu ile yolculuk yapan şüpheli, narkotik köpeğinin tepki vermesi ile yakayı ele verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesi asri mezarlık önünde yapılan uygulama esnasında bir turizm firmasına ait yolcu otobüsü durduruldu. Otobüs içerisinde arama gerçekleştirilirken, narkotik köpeğinin yolcu olarak bulunan Ç.T. ve L.K. isimli şahsa tepki vermesi sonucu üst araması gerçekleştirildi. Yapılan aramada şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan Ç.T. ve L.K. hakkında adli işlem başlatıldı.