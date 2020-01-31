İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerini yakaladı

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Aydın’ın Efeler ve Germencik İlçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalananlardan 10 kişi tutuklandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Aydın'ın Efeler ve Germencik İlçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalananlardan 10 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aydın'ın Efeler ve Germencik İlçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, 113 olaya müdahale edildi, 126 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 10 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Yapılan operasyonlar kapsamında, 1486,06 gram metamfetamin maddesi, 160,05 gram esrar maddesi, 31 adet sentetik ecza, 8,72 gram sentetik kannabinoid maddesi, 9 adet ecstasy Hap, 2,12 gram skunk esrar maddesi, 0,10 gram toz esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet fişek ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.