Naz Naz'ın teknik patronu Ahmet Yavuz'dan 'geçmiş olsun' mesajı

Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Ahmet Yavuz, Nazilli Taraftar Derneği'nde geçtiğimiz günlerde çıkan yangına yaralanan 'Alem Gençlik taraftar grubu liderleri için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından teknik patron Ahmet Yavuz'un imasını taşıyan mesajda şu ifadelere yer verildi, "Nazilli Şehir Stadyumu'nda bulunan Nazillispor Taraftar Derneği'nde çıkan yangında aralarında Alem Gençlik taraftar grubumuzun liderlerinden İbrahim Tuncel, Ali Çuvak, Mehmet Erdemir ile Ekrem Koyuncu kardeşlerimizin yaralandığı haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilerek tedavilerine başlanan İbrahim Tuncel ve Ali Çuvak kardeşlerime, Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ekrem Koyuncu ve Mehmet Erdemir kardeşlerime büyük geçmiş olsun dileklerimi iletir Rabbim'den Acil şifalar dilerim. Tez zamanda kendilerini aramızda görmek dileğiyle,Nazilli Belediyespor Camiasına, Alem Gençlik taraftar grubumuzun üyelerine ve kardeşlerimizin ailelerine büyük geçmiş olsun."