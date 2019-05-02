NAZBİDOS'tan Başkan Özcan'a ziyaret

Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (NAZBİDOS) Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulüp Başkanı Özgür Özkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Bisiklet sporuna ilişkin dilek ve temennilerin görüşüldüğü ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özkan, “Başkanımız bizi çok sıcak ve samimi bir şekilde karşıladı. Taleplerimizi dinledi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Nazilli'den Anıtkabir'e giderek ilçemizi temsil etmek istediğimizi başkanımıza ilettik. Desteklerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Nazilli'de bisiklet yolu yapılması için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Hem halk sağlığı hem de trafik akışının rahatlaması için bisiklet kullanımı büyük önem taşıyor. Bisiklet kullanımının özendirilmesi ve yaygınlaştırılması için kulübümüze elimizden geldiğince destek vereceğiz. Yeni açılan ve düzenlemesi yapılan uygun yollarda bisiklet yollarının eklenmesi için gayret edeceğiz” dedi.