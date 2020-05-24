NAZBOT-1'in ilk mesaisi Koca Cami'de

Nazilli Belediyesi tarafından, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen ve yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları için tasarlanan NAZBOT-1 ilk mesaisini tarihi Koca Cami'de yaptı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs'ta yeniden açılacağı duyurulan camileri dezenfekte çalışmalarına başlayan Nazilli Belediyesi, yapay zeka robot NAZBOT-1 ile faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

İlk mesaisini tarihi Koca Cami'de yapan NAZBOT-1, sahip olduğu UVC lambalar ile virüs ve bakterileri yok ederken aynı zamanda kimyasal kullanmadan hızlı zemin dezenfeksiyonu sağlama özelliği ile tam not aldı.

NAZBOT-1'in Koca Cami'nin tamamını 25 dakikada dezenfekte ettiğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “29 Mayıs öncesi ilçemizdeki camilerimizin dezenfekte edilmesi için çalışmalarımıza başladık. Bu noktada yapay zeka robotumuz NAZBOT-1 ile hızlı ve etkin bir şekilde sonuç alıyoruz. Türkiye'de dezenfekte çalışmalarına bambaşka bir boyut kazandırdığımıza inanıyorum. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum” dedi.