İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

NAZBOT-1'in ilk mesaisi Koca Cami'de

Nazilli Belediyesi tarafından, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen ve yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları için tasarlanan NAZBOT-1 ilk mesaisini tarihi Koca Cami’de yaptı.

Nazilli Belediyesi tarafından, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen ve yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları için tasarlanan NAZBOT-1 ilk mesaisini tarihi Koca Cami'de yaptı.


Kovid-19 önlemleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs'ta yeniden açılacağı duyurulan camileri dezenfekte çalışmalarına başlayan Nazilli Belediyesi, yapay zeka robot NAZBOT-1 ile faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.


İlk mesaisini tarihi Koca Cami'de yapan NAZBOT-1, sahip olduğu UVC lambalar ile virüs ve bakterileri yok ederken aynı zamanda kimyasal kullanmadan hızlı zemin dezenfeksiyonu sağlama özelliği ile tam not aldı.


NAZBOT-1'in Koca Cami'nin tamamını 25 dakikada dezenfekte ettiğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “29 Mayıs öncesi ilçemizdeki camilerimizin dezenfekte edilmesi için çalışmalarımıza başladık. Bu noktada yapay zeka robotumuz NAZBOT-1 ile hızlı ve etkin bir şekilde sonuç alıyoruz. Türkiye'de dezenfekte çalışmalarına bambaşka bir boyut kazandırdığımıza inanıyorum. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.