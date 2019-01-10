Nazilli 2. Tarım Fuarı ziyarete açıldı

Ege Bölgesi'nin tarım, hayvancılık ve gıda teknolojileri sektörünün öncü fuarı arasında yer alan 2. Nazilli Tarım Fuarı, 10 Ocak Tarım Bayramı'nda ziyarete açıldı.

Türkiye'de tarım denildiğinde akla ilk gelen yerlerden biri olan Aydın'da 10-13 Ocak tarihleri arasında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Exponaz Agro Nazilli Tarım Fuarı, Eşref Özel Çok Amaçlı Kapalı Alanı'nda düzenlenen törenle başladı.

Törende konuşan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, tarım fuarının tüm Nazilli'ye hayırlı olmasını dileyerek, “Gerçekleştirmiş olduğumuz Tarım Fuarı, Nazilli için gerçekten de geç kalınmış bir etkinlikti. Çünkü Nazilli tarımın anavatanıdır. Burası Mevla'nın cennetidir, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'de bahsi geçen incirin ve zeytinin başkentidir. İşte sadece bu bahsettiğimiz konular bile düşünüldüğünde bu kentte bir Tarım Fuarı daha önce düzenlenmeliydi. Ancak biz bu önemli eksikliği geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Tarım Fuarımız ile ortadan kaldırmış ve bugün de burada ikincisinin açılışını yapıyoruz. Fuarımızı bugün burada gerçekleştiriyor olmaktan dolayı hem çok büyük bir mutluluk duyuyorum hem de bunun gururunu yaşıyorum. Bu fuarda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor ve fuarımızın Nazillimize ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Bir dünya markası”

Başkan Haluk Alıcık, Nazilli'nin bir dünya markası olduğunun da altını çizerek, “Aydın, il olsun ilçeleri olsun hepinizin bildiği gibi bir dünya markası. Ancak, Aydın'ın ürünlerini marka olarak pazarlara sunmakta güçlük çektiğini düşünüyorum. Burada bir eksiklik var. Bugün Nazilli çok önemli tarım ürünlerimizden biri olan incirin başkenti konumundadır. İncir borsasına Nazilli hakimdir. Bugün Türkiye'de 73 bin ton incir ihraç edilirken bunun 51 bin tonu Nazilli Borsası'nda işlem görüyor. İşte bu değerlerimizi çok daha iyi pazarlayabilmek, üreticimize daha büyük katkılar sunabilmek bu fuarlar çok önem arz ediyor. Ben de son olarak tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

“Nazilli'ye büyük bir katkı sağlayacak”

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ise, gerçekleştirilen tarım fuarının başta Ege Bölgesi olmak üzere Aydın, Nazilli ve çiftçiler için hayırlı olmasını söyleyerek, “Nazilli hem bir tarım kenti hem de tarıma dayalı sanayisinin gelişmekte olduğu bir kent. Tarladan soframıza, marketlerimize, uluslararası piyasalara sunulan tarım ürünlerinin ve bu ürünler için üretilmiş makine ve teknolojilerinin sergilendiği bir fuar gerçekleştiriyoruz. Bu fuarın başta da söylediğim gibi Bölgemize, Aydın'a, Nazilli'ye ve en nihayetinde de üreticilerimize büyük katkı sağlayacaktır. Bu anlamda bu fuara destek veren, katılımcısı olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Törende Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Nazilli Tarım İlçe Müdürü Sunay Güler de birer konuşma yaparak, fuarın Nazilli'ye hayırlı olmasını diledi. Törenin ardından protokol üyeleri, fuarın açılış kurdelesini hep birlikte keserek stantları da ziyaret etti.

Fuarın açılışına Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Nazilli Tarım İlçe Müdürü Sunay Güler ve Aydın İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Altan Bilgen'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerin birlik ve oda başkanları, dernek ve kooperatif başkanları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, basın mensupları ve çok sayda Nazillili vatandaş katıldı.