Nazilli Adliyesi çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı

Aydın'ın Nazilli İlçesinde adliye çalışanları Kızılay'a kan bağışında bulundu. Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş öncülüğünde başlatılan kampanyada adliye personeli ayaklarına gelen fırsatı değerlendirdiklerini ifade ederek herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli Adliye Sarayı zemin katında bulunan Şehit Cumhuriyet Savcısı M. Selim Kiraz Toplantı Salonunda kan bağışında bulunan başta hakim ve savcı arkadaşları olmak üzere tüm çalışanlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu ifade eden Başsavcı Dönertaş, “Bizler bu farkındalığın artırılmasını istiyor ve bunun için çaba sarfediyoruz. Ne zaman, nerede, ne suretle ihtiyaç duyacağımızı bilemediğimiz ama sürekli ihtiyacımız olabilecek olan kan gibi değerli bir kıymeti burada görevli arkadaşlarımız tarafından bağışlanması, böylelikle acil bir durumda bir ihtiyaç sahibinin hayata tutunması bizler için ulvi bir görev. Bu ulvi görevi yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Kızılay görevlileri ve yetkilileri bizlerle ilgili tüm çabayı gösteriyorlar. Buraya kadar gelerek arkadaşlarımızı çalışma ortamlarından uzaklaştırmadan bağışlarını alıyorlar. Umarım ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımız sağlıklı, sıhhatli bir şekilde huzur içerisinde yaşarlar ve bu kanlara ihtiyaç duyulmaz. Ama ihtiyaç duyulduğu takdirde bir vatandaşımıza can verebilirsek ne mutlu bize” dedi.