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Nazilli asayişi ev hırsızlarına göz açtırmıyor

Aydın’ın Nazilli İlçesinde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ev hırsızlarına göz açtırmıyor.

Aydın'ın Nazilli İlçesinde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ev hırsızlarına göz açtırmıyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda hırsızlık şüphelisi evinde uyurken yakalandı.



Olay, Yeşilyurt Mahallesinde'ki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eve giren kimliği belirsiz hırsız yada hırsızlar, evden 25 gr bilezik , 2 adet 22 ayar altın , 1 adet kol saati , 1 adet 14 ayar yüzük çaldı. İhbar üzerine olaya el koyan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliği ekipleri çevredeki çok sayıdaki güvenlik kameralarını inceledi. Olayın izini süren ekipler, şüphelinin daha öncede bir çok hırsızlık olayına karışan 1997 Nazilli doğumlu İ. O. tespit etti. Sabah saatlerinde başlatılan operasyonda evinde uyurken yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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