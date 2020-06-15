Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Öreroğlu'nun test sonuçları belli oldu

Yüksek ateş ve halsizlik şikayeti sebebiyle korona virüs şüphesiyle test yapılan Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu'ndan sevindiren haber geldi.

Geçtiğimiz gün korona virüs şüphesiyle gözlem altına alınan Nazilli Belediye Başkanı Mert Öreroğlu ile ilgili sevindiren haber Nazilli Belediyesi'nden geldi. Dün yüksek ateş ve halsizlik gibi şikayetler ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine müracaat eden Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, korona virüs şüphesiyle gözlem altına alınmıştı. Korona testi yapılan Öreroğlu'nun sonuçları negatif çıktığı, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Test sonuçlarının negatif çıkmasından sonra Nazilli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “14.06.2020 tarihinde yüksek ateş, halsizlik vb. şikayetleri ile ADÜ'ye müracat eden çalışma arkadaşımız Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu'nun kendisi ve hastane yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Covid testinin (PCR) (-) negatif çıktığı, şikayetlerinin düzelme evresinde ve takip amaçlı olarak müşahade altında olduğu bilgisini kamuoyuyla paylaşır, takip süreci ile ilgili bilgi edinilmesi halinde kamuoyunu tekrardan bilgilendireceğimizi duyururuz” ifadelerine yer verildi.