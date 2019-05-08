Nazilli Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı

Belediye Meclisi Mayıs 2019 dönemi olağan toplantısının 1. Birleşimi 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan başkanlığında yapıldı. Toplantıda 6 madde görüşülerek karara bağlandı.

Meclis toplantısında, kadro ihdası, Kamu Görevlileri Sendikaları ile sözleşme ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a yetki verilmesi, 2018 yılı kesin hesabı, Dallıca Mahallesi 785 Nolu parselde imar planı değişikliği, Belediye-İş Sendikası davasında uzlaşma yolu ve Pirlibey Mahallesi Bayram Camii mevkiinde bulunan 11 bin 631 metrekarelik alan üzerinde atık su arıtma tesisi yapma talebi üzerine arazinin 19 yıllığına bedelsiz olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisinin yapılması konuları görüşüldü.

Kadro ihdasının görüşülmesi maddesi uyarınca, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olan Basın Birimi'nin, bu müdürlükten ayrılarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü oluşturulmasına karar verildi.

Günümüz koşullarına uygun hizmet vermek için Bilgi İşlem Müdürlüğü kurulurken, gençlerin sportif faaliyetlerini karşılamak adına Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü oluşturuldu.

Belediye İş Sendikası'nın sendikaya üye işçilerden kesilen aidatların tahsili için Nazilli Belediye Başkanlığı'na açtığı ve Nazilli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen 500 bin TL tutarındaki davada, borcun 30 ay taksitle ödenerek uzlaşma yoluna gidilmesi kararlaştırıldı.

Pirlibey Mahallesi Bayram Camisi mevkiinde bulunan 11 bin 631 metrekarelik alan üzerinde atık su arıtma tesisi yapılması için arazinin 19 yıllığına bedelsiz olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisinin yapılması maddesi oy birliği ile kabul edildi.