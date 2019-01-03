Nazilli Belediye Meclisi yeni yılın ilk meclis toplantısını yaptı

Nazilli Belediyesi Meclisinin Ocak 2019 olağan toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Nazilli Belediye Meclisi Ocak 2019 dönemi olağan toplantısının 1. Birleşimi 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Haluk Alıcık'ın başkalığında gerçekleşen toplantıda 9 gündem maddesi ve 1 ek gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Yeni yılın ilk meclis toplantısında Belediye Meclisinin 2019 yılında yapacağı aylık toplantılarının yine aynı gün de yapılması kararını alırken, Belediye Meclisinin 2019 yılında Temmuz ayında izin yapmasını oybirliği ile kabul etti. Sözleşmeli personel ücretlerinin görüşülmesinin ardından yapılan gizli oylama ile Meclisin Denetim Komisyonuna Hakan Kumcuoğlu, Dursun Öztunç Kemal Âşık Avni Yeloğlu ve Kadir Mutlu seçildi.

2019 gelir tarifesinin görüşüldüğü toplantıda tarifeye ek kalemlerin eklenmesi üyelerin oybirliği ile kabul edilirken, Sanayi alanlarında ki çatı eğimleri üzerine görüşme yapıldı. Belirlenen seviye meclis üyelerinin oybirliği ile onaylandı.

Meclis toplantısında Aydın- Nazilli Kirazlı Rüzgâr Enerjisi Santralinin 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı uygulanması oybirliği ile kabul edilirken, Amatör Spor Kulüplerine ayni ve akdi yardım yapılmasının görüşüldüğü Meclis toplantısında, Yeni mahalle 643 Ada 31 ve 50 parsellerdeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği oy birliği ile onaylandı.

Belediye Meclisinde son olarak Cem evine yapılacak asansör ve çatı onarımı hakkında görüşüldü. Ek gündem maddesi olarak yapılan görüşme sonucunda karar oybirliği ile kabul edilerek iyi dilek ve temenniler ile yeni yılın ilk meclis toplantısı sonlandırıldı.