Nazilli Belediye Meclisi'nden Mastura ve Arpaz'a ilişkin önemli karar

Nazilli Belediyesi Haziran ayı olağan Meclis Toplantısı'nda Mastaura Antik Kenti kazı çalışmaları ve Arpaz Köy Konağı restorasyon işlerinde personel çalıştırılmasına ilişkin gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Nazilli Belediyesi Haziran 2022 dönemi olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. 6 maddenin görüşüldüğü toplantıda, Mastaura Antik Kenti kazı çalışmalarında ve Arpaz Köy Konağı restorasyon işlerinde personel çalıştırılması maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sedat Akkurnaz; “Biz Adnan Menderes Üniversitesi olarak Mastaura Antik Kenti'nde 2 yıl boyunca temizlik ve araştırma çalışmaları yaptık. Bu yıl da Kültür Bakanlığı'ndan izinli olarak kazılara başlayacağız. Mastaura, Nazilli'nin 3 kilometre kuzeyinde yer alan ve hiç araştırılmamış bir yer. Bizler 2020 yılından itibaren çalışmalara başladık. Uydu fotoğrafları ve dronelarla çalışma yaparken amfi tiyatro dediğimiz bir yapı ortaya çıkmaya başladı. Bu arena yapısı çok nadir çıkar. Biz bu yapıyı keşfettikten sonra bakanlığımız ile kamulaştırma çalışmalarına başladık. Yaklaşık 2 milyon liraya kamulaştırmaları yapıldı. Nazilli Belediyemiz ise 16 dönümlük alanda kamulaştırma yaptı. Kamulaştırma çalışmalarının ardından bizler de kazı işlemlerine başladık. Nazilli Belediyemiz ile bölgede ciddi bir çalışma yürüttük. Popüler turizm ve arkeoloji alanlarında çok kıymetli bir bölge. Yaptığımız keşif uluslararası camia tarafından yılın keşfi seçildi. Ulusal ve uluslararası medyada ana haber olarak servis edildi. Bizler tüm meclis üyelerimizin ve Nazilli halkının bizim çalışmalarımıza destek vermelerini istiyoruz. Bizler elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız” sözlerini kaydetti.