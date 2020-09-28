Nazilli Belediyesi 10 ayrı noktada temizlik çalışması gerçekleştirdi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın talimatıyla harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Devlet Karayolu üzerindeki alış veriş merkezinden, İsabeyli istikametine kadar olan alan, Zafer Mahallesi 1706 Sokak, Yeni Sanayi Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi, Cumhuriyet Mahallesi 173 Sokak, Turan Mahallesi 173 ve 356/1 Sokak, Yeşilyurt Mahallesi 1106 Sokak, Yeşil Mahalle 644 ve 739 sokak ile Hürriyet Caddesi Dörtyol mevkiinde budama, ilaçlama, ot biçme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özcan; “Öncelikle hafta sonu da dahil olmak üzere durmadan çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yapmış oldukları işlerle örnek bir çalışmaya imza attılar. İlçemizin pek çok noktasında hem büyüyen otlar nedeniyle oluşan görüntü kirliliği ortadan kaldırılırken hem de çiçek dikimi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra yine ekiplerimiz tarafından kenar bordür taşları boyanarak daha iyi bir görünüme kavuşması sağlanmış oldu. Bu çalışmaları hazırladığımız program çerçevesinde en kısa zamanda diğer mahallelerimizde de yapacağız” dedi.

Nazilli Belediyesi olarak 2020 yılında yakaladıkları başarıyı artırarak sürdürme gayretinde olduklarını ifade eden Başkan Özcan; “Vatandaşlarımıza hizmet etmek, kentimizdeki eksiklik ve aksaklıkları gidermek için göreve geldiğimiz günden bu yana günde 18 saat çalışıyoruz. Verdiğimiz emeklerin meyvesini almaya başladık. İnşallah bundan sonraki süreçte daha iyi işlerle memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.