Nazilli Belediyesi 15 bin kişilik iftar yemeği verecek

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma çalışmaları çerçevesinde çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşlara iftar yemeği verecek. İlki bugün yapılacak olan iftar programı Pınarbaşı Mahallesi Sinan Dede Parkı'nda gerçekleştirilecek. Tüm Nazilli halkını iftarda buluşmaya davet eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Nazillimizde her yıl olduğu gibi bu Ramazan'ı da hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğiz. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla belediyemiz işletmelerinde hijyenik ortamlarda hazırlanan sıcak yemeklerimizi vatandaşlarımızın evlerine ulaştırmıştık. Bu yıl Pınarbaşı, Yeşil, Şirinevler, Sümer, Karaçay, Yeni Sanayi ve Yeni Mahalle'de iftar yemeklerimizi gerçekleştireceğiz. Başta Nazillili hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutluyorum” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre iftar programı şu şekilde;

"5 Nisan Salı Pınarbaşı Mahallesi Sinan Dede Parkı, 11 Nisan Pazartesi Yeşil Mahalle muhtarlık önü, 15 Nisan Cuma Şirinevler Mahallesi pazaryeri, 19 Nisan Salı Sümer Mahallesi muhtarlık önü, 22 Nisan Cuma Karaçay Mahallesi Nazilli Lisesi önü, 25 Nisan Pazartesi Yeni Sanayi Sitesi muhtarlık önü, 28 Nisan Perşembe Yeni Mahalle Cumartesi Pazar alanı."