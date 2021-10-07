Nazilli Belediyesi 2 bin 500 adet bez çanta dağıttı

Nazilli Belediyesi tarafından özel olarak dikilen ve Lütfi Selek Kültür Merkezi'nde görevli eğitmenler tarafından üzerine incir ve zeytin gibi yöresel ürünlerin işlendiği 2 bin 500 adet çanta, Perşembe Pazarı'nda vatandaşlara dağıtıldı.

Nazilli Belediyesi tarafından ‘sıfır atığa' dikkat çekmek ve kentin simgelerinden olan zeytin ve incir gibi ürünlerin tanıtımının yapıldığı bez çantalar, vatandaşlara dağıtıldı.

Nazilli Belediyesi Terzihanesi'nde dikilen, Lütfi Selek Kültür Merkezi'nde görevli öğretmenler tarafından boyaması yapılarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından tek tek dağıtılan çantalar, vatandaşların beğenisini topladı.

Nazilli Belediyesi'ne teşekkür eden vatandaşlar, “Hem kullanışlı hem de el emeği olması çok güzel. Bez olduğu için de yıkayıp sürekli kullanma imkanımız var. Yapımında ve dağıtımında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.