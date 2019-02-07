Nazilli Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Araç filosunu vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yeni ve modern araçlarla güçlendiren Nazilli Belediyesi, cenaze ve defin hizmetlerini modern ve hijyenik koşullarda gerçekleştirmek için morglu cenaze yıkama aracını hizmete aldı.

Hizmete giren cenaze yıkama aracı hakkında bilgi veren Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, vatandaşların daha modern ve sağlıklı bir şekilde cenaze yıkama, saklama ve mezarlığa nakil işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için bir adet tam donanımlı cenaze yıkama aracını vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti.

Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan tüm vatandaşlara eşit şartlarda hizmet vermek için gayret ettiklerini belirten Alıcık, “Belediyemizin sorumluluğunda toplam 82 mahallemiz bulunuyor. Amacımız Nazilli'mizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza eşit ve ulaşılır hizmet vermek. Bu anlamda Eycelli ve çevre mahallelerinde rahatlıkla kullanabileceği bir adet tam donanımlı cenaze yıkama aracı satın aldık” diye konuştu.