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Nazilli Belediyesi Arslanlı'da yatırımlara devam ediyor

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Arslanlı Mahallesi’nde yapımı devam eden yol bakım, onarım ve tadilat çalışmaları ile kapalı pazaryeri alanında incelemelerde bulundu.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Arslanlı Mahallesi'nde yapımı devam eden yol bakım, onarım ve tadilat çalışmaları ile kapalı pazaryeri alanında incelemelerde bulundu.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcıki sabah mesaisine Arslanlı Mahallesi'nde başladı. Ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Alıcık, “Arslanlı Kapalı Pazaryerimiz bin 903 metrekare alan üzerine kurulu ve 777 metrekare pazar, 133 metrekare pişirme ve müştemilat alanına sahip. Mahallemizin eksiklerinden biri olan pazaryerimizin biran evvel tamamlanması için çalışmalarımıza hız verdik” diye konuştu.


Arslanlı Mahallesi'nde yol yapım, bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarına devam ettiklerini hatırlatan Alıcık, “Arslanlı Düğün Salonumuzun arka kısmında kalan 210 metre uzunluk ve 7 metre genişlikteki toplam 1470 metrekare alan ile ilkokulumuzun yanında kalan 420 metrekare alanda parke taşı döşeme çalışmalarımızı tamamlayarak yolumuzu yaya ve araç trafiğine açtık. Allah'ın izniyle yapımı devam eden projelerimizi de en kısa sürede tamamlayarak Nazillimize kazandıracağız” sözlerini kaydetti.

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