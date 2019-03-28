Nazilli Belediyesi, Aşağı Örencik'te çalışmalarını sürdürüyor

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Örencik Mahallesi Sağlık Ocağı'nda temizlik çalışması gerçekleştirerek yaşanan görüntü kirliliğini ortadan kaldırdı.

Toplum sağlığını her şeyin üstünde tutan Nazilli Belediyesi, Aşağı Örencik Mahallesi Sağlık Ocağı'nda hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

İlçenin daha temiz ve güzel görünmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak mahallelerimizde aralıksız hizmet vermeye devam ediyoruz. Sorumluluk sahamız içerisinde bulunan mahallelerimizde ihtiyaç duyuldukça periyodik aralıklarla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden temiz bir Nazilli için çalışmaya devam ediyor” dedi.

Çalışmaları yakından takip eden mahalle sakinleri özverili hizmetlerinden dolayı Başkan Alıcık'a teşekkür etti.