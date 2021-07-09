Nazilli Belediyesi, Aşağı Örencik'te yol çalışmalarına devam ediyor

Nazilli Belediyesi ekipleri Aşağı Örencik Mahallesi'nde çevre düzenleme ve yol yapım faaliyetlerine başladı.

Kent merkezi ve kırsalda eş zamanlı olarak yatırımlara devam eden Nazilli Belediyesi, Aşağı Örencik Mahallesi'nde düğün salonu çevre düzenlemesi ile su depoları ve ormanlık alana giden yol güzergahındaki 500 metrekare alanda parke taşı döşeme çalışması başlattı.

Çalışmaları yakından takip eden Aşağı Örencik Mahalle Muhtarı Haydar Kırbaş, “Mahallemizde taleplerimiz birer birer yerine getirilmektedir. Düğün salonumuzun çevre düzenlemesi yapıldı. Bir de güvenlik amaçlı istinat duvarı yapımı için başkanımızdan sözümüzü aldık. Çalışmalarımız devam etmektedir. Su depomuza giden yolda da bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışması yapılıyor. Başkanımıza şahsım ve köyüm adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyük küçük demeden yatırımlara devam ettiklerinin altını çizen Başkan Özcan, “Bizlere teveccüh gösteren, her zaman desteğini ve sevgisini yanımızda hissettiğimiz tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Kentimizin her anlamda gelişmesi için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz Aşağı Örencik Mahallemizin 2 farklı noktasında parke taşı döşemesi yapıyor. Mahalle sakinlerinin yoğun olarak kullandığı bu noktalardaki faaliyetlerimizi en kısa sürede tamamlayarak yolumuzu kullanıma açacağız” sözlerini kaydetti.