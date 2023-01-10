Nazilli Belediyesi, basın mensupları için organizasyon düzenledi

Nazilli'de görev yapan basın mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Nazilli Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen geceye katıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarının onuruna akşam yemeği düzenledi. Nazilli Belediyesi işletmesi olan Menderes Et ve Balık Restoran'da Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde düzenlenen geceye, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, MHP Nazilli İlçe Başkan Vekili Haluk Öztürk, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun ve çok sayıda basın mensubu ile aileleri katıldı.

Bugüne kadar yerel basına verdiği desteklerden dolayı Nazilli Belediyesi'ne teşekkür eden Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen, “Bizler sorunlarımızı her fırsatta dile getiriyoruz. Yerel noktadaki sorunlarımızın çözümü Nazilli Belediyesi ile rahat bir şekilde devam ediyor. Bizim sorunlarımızı dile getirdiğimiz gün 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının yıl dönümleri. Bu nedenle Nazilli Belediyesi'ne bu özel güne ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum” dedi.

Aydın basınında Nazilli'nin geniş bir yer tuttuğunu dile getiren Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun, “Geçtiğimiz hafta Bakan Varank buraya geldiğinde Nazilli basınının ne kadar kalabalık olduğundan gururla bahsetmişti. Bu görkemli organizasyon ve nazik davetten dolayı Nazilli Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İnternet Yasası düzenlemelerine ilişkin basın mensuplarının sorunlarını dile getiren Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan, “Birçoğunuz basılı gazetenin yanında internet sitelerine sahipsiniz. Bununla ilgili 18 Ocak'a kadar vermeniz gereken bir beyanname var. 13 Ocak'ta çıkacak olan kararnamenin taslağını gördük. 8 tane kadro, 50 bin görüntülenme ve 24 ay bekleme mecburiyeti var. Sadece 8 personelin maliyeti 100 bin lira. Bu yasanın yanında gazeteci arkadaşlarımızı ekonomik olarak da rahatlatacak önlemler alınırsa çok mutlu oluruz” sözlerini kaydetti.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında basın mensuplarına büyük sorumluluk düştüğünü hatırlatan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Bugün bir dayanışma günü. Bu günü lokmamızı paylaşarak, birlikte konuşarak kutlayalım istedik. Teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Nazilli, Bakanımızın da söylediği gibi, her konuda olduğu gibi basın konusunda da çok daha iyi. Siz emeklerinizle bunları taçlandırıyorsunuz. Yaptığımız ve yapamadığımız şeyleri, şehrimizde gerçekleşen ve gerçekleşemeyenleri dile getiriyorsunuz. Toplumun aynası oluyorsunuz. Vatandaşın hassasiyetlerini en iyi şekilde yansıtıyorsunuz. Vatandaşlarımız sizlerin yaptığı haberlerin altına yorumlarda boşluk hissettiği noktaları dile getiriyor. Bugüne kadar verdiğiniz emekler ve bundan sonraki destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gününüz kutlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından cemiyet başkanlarına çiçek takdimi yapıldı. Organizasyona aileleri ile katılan basın mensupları gece boyu gönüllerince eğlendi.