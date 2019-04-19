Nazilli Belediyesi çalışanlarına yabancı dil eğitimi fırsatı

Nazilli Belediyesi ile Moda Dil Akademisi arasında protokol imzalandı. Protokole göre, Nazilli Belediyesi'nde görevli tüm personel ve birinci derece yakınları, Moda Dil Akademisi tarafından verilen dil eğitimlerinden indirimli olarak faydalanabilecek.

Yabancı dil eğitiminin önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Belediye personelimiz ve yakınlarının dil eğitimlerinin sağlanması ve geliştirilmesi için bir protokol imzaladık. Moda Dil Akademisi ile imzaladığımız protokol kapsamında çalışanlarımız indirimli olarak dil eğitimi alabilecek” diye konuştu.

Protokol ile ilgili bilgi veren Moda Dil Akademisi kurucuları Sevgi Savtur, Mehmet Alper Ezen ve Zafer Keskin, “Nazillimizde çağın gerektirdiği en yeni metodu uygularken, Nazilli Belediyemizin kaynaklara daha etkin bir şekilde ulaşıp gerek Nazilli halkına gerek Nazilli'deki öğrencilerimize küresel düzeyde hizmet sunabilmesine bu en yeni metotla yardımcı olmayı en asli görevimiz edindik. Bu bağlamda kaliteli kadromuzla birlikte gerek Nazilli Belediyesi personellerini gerek personel yakınlarını küresel düzey çizgisinden koparmamak adına elimizdeki bütün kaynakları belediyecilik alanında servis ettik. Nazilli Belediyemizin eğitim alanındaki bu duyarlılığı karşısında üretkenliğimizi daha da arttırıp güzel işler başarılabileceğinin bilinci ile herkesi Nazilli Moda Dil Akademisi yabancı dil kursuna bekliyoruz” ifadelerini kullandı.