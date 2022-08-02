Nazilli Belediyesi Çapahasan Mahallesi'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallenin tamamında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çapahasan Mahallesi'nin tamamında yaptığı köşe bucak temizlikte, Mahalle içerisindeki yol ve sokakları süpürürken, yol kenarlarında oluşan yabani otlar, kuru dal parçalarını da tırpanlayıp biçme işlemlerini gerçekleştirdi. Ayrıca çevrede kötü görüntü ve aşırı sıcaktan dolayı kokuya sebep olabilecek tüm etkenlere karşı da önlem alan Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin özverili şekilde çalışması sonucu Çapahasan Mahallesi temizlendi.

Temizlik çalışmalarının tüm mahallelerde düzenli olarak sürdürüldüğünü belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “İl olmaya layık İlçemizde önceliğimiz tertemiz sokak ve caddeleri olan bir Nazilli ile vatandaşlarımızı memnun etmektir. Amacımız daha temiz bir şehir, yaşadığımız yerin daha sağlıklı ve temiz olabilmesini sağlamak. Ekiplerimiz günlük rutin temizlik çalışmalarını gerçekleştirirken, yapılan planlama çerçevesinde sorumluluk alanımız içerisinde olan tüm mahallelerimizde de temizlikler yapmaya devam ediyor” dedi.