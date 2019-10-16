Nazilli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu çalışmalarına başladı

Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda, 6-13 yaş arası 150 öğrenci ile başlayan eğitimler yıl boyunca devam edecek.

Kurulduğu günden bu yana büyük gurup tiyatro topluluğundan, çok daha fazla talep ve ilgi gören Nazilli Belediyesi Çocuk Tiyatro Gurubu topluluğuna, bu dönem 150 çocuk müracaat etti. Neredeyse rekor düzeyde ilginin ve katılımın sağlandığı topluluk Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda çalışmalarına başladı. Nazilli Belediyesi Tiyatro Gurubu Eğitmeni Mukades Yüksel, Tiyatro ve drama eğitimlerinde çocukların dinleme, dikkat, algılama, konuşma, bedenini kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerilerinin geliştiğine dikkat çekti. Güler yüzlü yardımcı öğretmenler Nurşen Kozlarlı ve Selin Yüksel çocuklara olan sevgilerini ve ilgilerini onlara her fırsatta yardımcı olarak gösteriyorlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında yılın ilk sahnesini alacak olan çocuk gurubu hafta içi üç gün iki şer saat çalışma yapacak. Her çocuğun rol ve görev alacağı oyun, Tiyatro Topluluğu Eğitmeni Mukaddes Yüksel tarafından yönetilecek.

Oldukça heyecanlı ve istekli olan çocuk gurubu topluluğu İlk çalışmalarında, birbirleri ile tanışıp kaynaşırken, bu imkanı sağlayan başta Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Eğitmenleri Mukaddes Yüksel ile diğer tüm yetkili ve görevlilere teşekkür ettiler.