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Nazilli Belediyesi Dallıca'da sokakları yeniliyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dallıca Mezarlığı çevre düzenleme ve bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından parke taşı kaplama işlemlerine başladı.



Nazilli'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, merkezinden en ücra noktalarına kadar hizmet götüren Nazilli Belediyesi, Dallıca Mahallesi'nde uzun yıllardır atıl bırakılan bölgelere yatırım götürmeye devam ediyor.


Geçtiğimiz yıl düğün salonu, köy konağı, kahvehane ve işletmelerin bulunduğu sosyal alanda bakım ve onarım çalışması gerçekleştiren ve Cemevi'nin yanı sıra bağlantı yollarında yaptığı faaliyetlerle mahalle sakinlerinin takdirini toplayan Nazilli Belediyesi, mezarlık bölgesinde yol yapımına başladı.



Dallıca'nın hem devlet karayolunun üst kısmında hem de alt noktasında kalan bölümlerinin bağlantılarının sağlanması için eş zamanlı çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazillimizde saha ekiplerimizin incelemeleri, muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepler ve ihtiyaç ivediliği gözetilerek çalışmalarımıza yön veriyoruz. Dallıca Mahallemizde atıl bırakılmış pek çok nokta vardı. Bunları bir bir tespit ettik. Şehrimizin en çok gelişen ve hizmete ihtiyaç duyan bölgelerinden biri olan Dallıcamızda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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