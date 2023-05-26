Nazilli Belediyesi fidan �retim tesisi ile milli tarım hamlesini g��lendiriyor

Nazilli Belediyesi tarafından ‘g??l? toprak g??l? Nazilli' sloganı ile hayata ge?irilen Nazilli Y?zyılı Milli Tarım Hamlesi Kampanyası ?er?evesinde 50 bin incir fidanı belediye b?nyesinde ?retilmeye başladı.

Kentin simgelerinden olan zeytin, kestane ve incirin ?retiminin ve rekoltesinin artırılması i?in son bir yıl i?erisinde 100 binden fazla fidan dağıtan Nazilli Belediyesi, 2023'te yerel ?reticilere dağıtılacak incir fidanlarını Park ve Bah?eler M?d?rl?ğ? b?nyesinde ?retmeye başladı.

Ge?miş yıllarda dağıtılan fidanların toprakla buluştuğunu ve ?n?m?zdeki yıl ilk meyvelerini vereceğini s?yleyen Belediye Başkanı K?rşat Engin ?zcan, “Projemizin amacı ?reticilerimize, ?ift?ilerimize destek olmanın yanı sıra katma değeri y?ksek olan bu ?r?nlerle Nazillimizin ekonomisini g??lendirmektir. D?nyanın en verimli toplarına sahip Nazillimizde tarımsal ?retimi artırmak ve desteklemek i?in artık fidanlarımızı kendi tesisimizde ?retmeye başladık. Şuan 50 bin fidan kapasiteli. ?n?m?zdeki d?nemlerde hem ?retim kapasitemizi hem de fidan ?eşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Projede emeği ge?en t?m mesai arkadaşlarıma teşekk?r ediyorum” dedi.