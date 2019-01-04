Nazilli Belediyesi Gedikaltı Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor

Mahalle sakinlerinin düğün, sünnet ve cemiyetlerini yaptıkları çok amaçlı cemiyet alanı olarak kullanılan çatıya ek olarak yapımına başlanan müştemilat binası 43 metrekare kullanım alanına sahip olarak inşa ediliyor. Mutfak olarak kullanılmak üzere de projelendirilen müştemilat binasının şuan kaba inşaatına devam ediliyor.

Belediye olarak ilçeye bağlı tüm mahallelerde vatandaşın en çok ihtiyaç duydukları hizmetleri göz önünde bulundurarak çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Mahalle sakinlerinin rahatı için mesai saati gözetmeden çalıştıklarını ifade etti. Başkan Alıcık konuşmasının devamında; “Mahallelerimizdeki eksikleri tespit ederek çözüme kavuşturuyoruz. Belediyemiz kendi imkânları ile mahallelerde en çok ihtiyaç duyulan hizmetleri gerçekleştiriyor.. Daha önceden Gedikaltı mahallemizde yaptığımız sosyal çatının eksikleri vardı. Şu an ekiplerimiz buradaki eksikleri tamamlıyor. En kısa süreçte tamamlanacak olan müştemilat binasını mahalle sakinlerinin hizmetine sunduğumuzda daha steril ve sağlıklı bir ortamda cemiyet yemeklerini pişirip koruyabilecekler" dedi.