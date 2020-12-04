Nazilli Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Nazilli Belediyesi Gençlerin Geleceğini Destekliyor Projesi' kapsamında BESYO, PMYO ve MSÜ ön hazırlık kursları başladı.

Nazilli Belediyesi Gençlerin Geleceğini Destekliyor Projesi kapsamında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ön hazırlık kursları Antrenör Türkay Koşar yönetiminde başladı.

“Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız”

Nazilli Belediyesi olarak bu tür projelere büyük önem verdiklerine dikkat çeken Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Gençlerimize verdiğimiz destekle hem kendi gelecekleri hem de ülkemizin geleceği için bir nebze de olsa katkımız oluyorsa ne mutlu bize. 2021 yılı sınavları için ön hazırlık kurslarımızı ücretsiz olarak yapacağız. Bu süreçte onların yanında olarak daha iyi çalışıp daha iyi hazırlanarak hayallerini gerçekleştirmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” sözlerini kaydetti.

“Başkan Özcan'a teşekkür”

Sümer Rekreasyon Alanı'nda bulunan Rıdvan Dilmen Spor Tesisleri'nde yapılan antrenmanlarla bugüne kadar pek çok başarıya imza attıklarını kaydeden Koşar, “2020 yılında oldukça başarılı bir sınav dönemi geçirdik. Celal Bayar Üniversitesi'nde yapılan BESYO sınavlarında 1.'lik aldık. Proje kapsamındaki kurslara katılan 21 öğrencimizin 15'i Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Deniz Pamukkale Üniveristesi, Çorum Hitit Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi BESYO bölümlerini kazandılar. Ayrıca 12 öğrencimiz POMEM, 2 öğrencimiz jandarma, 2 öğrencimiz Polis Özel Harekat ve 1 öğrencimiz MSÜ'yü kazanarak büyük başarı elde ettiler. Bu başarılarda büyük payı olan ve gençlerin geleceğini destekleyen Nazilli Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'a şahsım ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

“2021'de hedef daha büyük başarı”

2021 yılı sınavları için yapılacak ön hazırlık çalışmalarının tamamen ücretsiz olacağını ifade eden Koşar, yeni yılda daha fazla öğrenciye ulaşarak daha yüksek bir başarı elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.