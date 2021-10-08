Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu çalışmalarına başladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Halk Oyunları Topluluğu'nun çalışmalarını ziyaret ederek başarılarının devamını diledi.

Kültürel değerlerin yaşatılması ve korunması için bu tür faaliyetlerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Çok güzel bir birliktelik. Ben de 2 sene hocamdan hem tenis hem de halk oyunları kursu aldım. Bu kursların, insanların bir araya gelmesinde ve sosyalleşmesinde büyük rolü olduğuna inanıyorum. O yüzden sağlıklı bireyler ve sağlıklı toplum açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Geleneklerimizin, kültürümüzün yaşatılmasında emeğiniz büyük. Siz hocama ve değerli çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Zor bir süreci atlattık. 20 ay boyunca salgın ile mücadele ettik ve kurslarımıza ara vermek zorunda kaldık. Ama şuanda görüyorum ki çok güzel bir ekip oluşmuş. Hepinizi ayakta alkışlıyor ve tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, Allah muvaffak etsin. Özlediğimiz ve coşkuyla kutlayacağımız bayramlarda yine buluşmak dileğiyle” diye konuştu.

Halk Dansları Topluluğu olarak Nazilli'nin en iyi şekilde temsil edilmesi için çalıştıklarını kaydeden koordinatör Necdet Pekel; “2021-2022 Halk Oyunları Topluluğu çocuk ve büyük grup çalışmalarımız başladı. Belediye Başkanımız Sayın Kürşat Engin Özcan ilk çalışmalarımıza katılarak bütün ekipteki arkadaşlarımıza başarılar diledi. Ekibimizle yıl içinde yapılacak etkinliklere hem ilçemiz içerisinde hem ilçemiz dışında başarıyla temsil edeceklerdir” sözlerini kaydetti.

Her hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri çocuk ve büyük grubu olarak Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde devam eden kurslar, 6 ay sürecek.