Nazilli Belediyesi HES kodu sorgulamada yeni dönem başlattı

Belediye hizmet binası girişine Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yerleştirilen cihaz ile özellikle vergi ödemeleri gibi yoğun dönemlerde, vatandaşlar ‘Hayat Eve Sığar' uygulamasıyla karekod okutarak olumsuz bir sonuç çıkmaması halinde işlemlerini hızla gerçekleştirebilecek. Riskli bir durum varsa belediye görevlileri tarafından sağlık kuruluşlarına haber verilecek. Akıllı telefonu olmayan vatandaşların ise kısa mesaj yoluyla HES kodu almaları sağlanarak sorgulama yapılacak.

Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana sıkı tedbirler aldıklarını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Maske, mesafe ve hijyen kurallarını tüm birimlerde en üst seviyeye çıkardık. İlk olarak belediyeye girişlerde ateş ölçümü başlattık. Sonrasında HES kodu sorgulaması uyguladık. Son olarak da bu cihazla pratik ve en güvenli biçimde sorgulama gerçekleştirebiliyoruz” diye konuştu.

Bugüne kadar riskli bir durumla karşılaşılmadığını da sözlerine ekleyen Başkan Özcan, aşı konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda vatandaşlara çağrıda bulundu.