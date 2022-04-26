Nazilli Belediyesi iftar sofraları kurmaya devam ediyor

Nazilli Belediyesi yardımlaşma ve dayanışma çalışmaları çerçevesinde her hafta farklı bir mahallede iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Son olarak Yeni Sanayi Mahallesi'nde düzenlenen programda yaklaşık 2 bin kişi orucunu birlikte açtı. Akşam ezanı öncesi iftar alanına giderek mahalle sakinleri ile sohbet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek notlar aldı. Nazilli Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından özenle hazırlanan yemekler belediye personelleri tarafından vatandaşlara tek tek dağıtıldı.

Katılımlarından dolayı tüm hemşerilerine teşekkür eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Pınarbaşı, Yeşil, Şirinevler, Sümer ve Karaçay Mahallemizin ardından bugün Yeni Sanayi Mahallemizde iftar programlarımıza devam ediyoruz. Ramazan ayının feyzini, bereketini, güzelliğini hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Allah tüm İslam aleminin tuttuğu oruçları, ettiği duaları kabul eylesin” diye konuştu.